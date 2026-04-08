L’inclusività passa dal lavoro, servizi in aiuto al Comune di Pegognaga

PEGOGNAGA – L’inclusività passa, tra gli altri, anche dal lavoro. Un assunto tutto sommato ovvio, che a breve a Pegognaga potrà concretizzarsi grazie ad un progetto portato avanti di pari passo e spalla spalla da Comune, azienda Lavorwash, che ha sede proprio a Pegognaga, e cooperativa Simpatria, che conta la propria sede prinicipale nella vicina Suzzara ma vede una sede anche a Pegognaga.

In pratica il progetto è stato messo in pratica grazie all’articolo 14 della legge Biagi. Tale articolo consente, alle aziende soggette all’obbligo di assunzione di persone con disabilità, di assolvere a tale obbligo stipulando apposite convenzioni con specifiche cooperative. Nel caso di spece, l’azienda è la Lavorwash e la cooperativa è appunto la Simpatria. La quale, grazie a ad un ulteriore accordo, consentirà a due persone con disabilità di lavorare per conto del Comune. Nello specifico uno dei due opererà nel settore cultura del Comune (in biblioteca), e l’altro nell’ufficio tecnico – manutenzione del verde pubblico.

«Siamo molto soddisfatti di aver realizzato questo progetto – spiega il sindaco Matteo Zilocchi – perché garantisce inclusività e lavoro e, al contempo, porta un aiuto in più per i servizi che il Comune eroga. Il Comune di Pegognaga è il primo, in provincia di Mantova, ad elaborare tale progetto e speriamo di essere apripista per altre aziende e altre cooperative. Bene così: sarà una grande opportunità per le due persone coinvolte, frutto della collaborazione tra pubblico e privato».

Ha dichiarato dal canto suo il presidente della Provincia di Mantova Carlo Bottani: «Siamo fieri di essere partner di un progetto che concretizza, per la prima volta sul territorio, un modello innovativo di collaborazione tra pubblico, privato e cooperazione sociale. Non si tratta solo di applicare una norma, ma di costruire un nuovo percorso: rendere il collocamento mirato uno strumento reale di inclusione, capace di generare valore per le persone, per le imprese e per l’intera comunità».

Per la presentazione di ieri mattina sono intervenuti, oltre a Zilocchi e a Bottani, anche Chiara Chitelotti, responsabile amministrativa del Comune di Pegognaga, Francesco Copercini, Comet Group HR Director di Lavorwash, Manuela Righi, vicepresidente e direttrice generale di Simpatria, Davide Bianconi, responsabile progettazione e sviluppo di Simpatria, Alessandra Bezzecchi, responsabile servizio collocamento mirato della Provincia, Antonio Pellegrino, Consulting Manager di Labor-b, Cristina Ronconi, responsabile area progettazione di Socialis