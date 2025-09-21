Lite tra fratelli, uno finisce in ospedale

SERMIDE Una furibonda lite tra due fratelli, entrambi giovanissimi, si conclude con uno dei due che deve ricorrere alle cure ospedaliere sia pure per lesioni di lieve entità. Lo spiacevole episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri a Caposotto, una delle frazioni di cui è composto il Comune di Sermide e Felonica, collocata proprio a metà tra le due principali municipalità del paese. I due giovani, 18 uno e 17 l’altro iniziano a litigare per motivi che al momento non è stato possibile ancora appurare ma quello che sembrava un banalissimo screzio tra fratelli – collocabile nelle “situazioni di ordinaria amministrazione” – prendeva una piega inaspettata e i due iniziavano a suonarsele di santa ragione.

Una litigata furibonda nella quale ha provato a frapporsi il padre 41enne, ma senza esito, tanto che è stato necessario fare intervenire i carabinieri per riportare la calma e ricoverare uno dei giovani all’ospedale di Mantova. Nella notte tra sabato e domenica, invece, a Poggio Rusco, un 36enne marocchino è stato malmenato da due connazionali all’uscita da una sala giochi. Il giovane è riuscito a difendersi e mettere in fuga i suoi aggressori senza riportare conseguenze.