CASTIGLIONE Ieri sera alle 21,45 in Castiglione delle Stiviere, una 40nne dello Sri Lanka, residente in quel centro, ingeriva numerose compresse in un momento di crisi coniugale dovuta al litigio con il marito. Prontamente soccorsa dal personale sanitario, la donna veniva trasportata in codice giallo presso l’Ospedale Civile di Mantova, non in pericolo di vita.