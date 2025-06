Ruba nella sede Avis di Gabbiana, denunciato dai Carabinieri

MARCARIA Nella mattinata odierna i volontari dell’Associazione AVIS di Marcaria constatavano

che nella loro sede ubicata nella frazione Gabbiana, ignoti avevano asportato un proiettore ed un computer portatile.

Al Presidente della prestigiosa ed indispensabile Associazione non è rimasto altro che affidarsi ai Carabinieri della Stazione di Marcaria, denunciando l’increscioso fatto.

I militari, nella mattinata hanno ricostruito la vicenda, iniziando da subito le indagini.

Il furto del citato materiale potrebbe essere stato consumato nei giorni scorsi, in quanto le sale dell’associazione vengono concesse, in comodato d’uso, per eventuali feste. Proprio in quell’occasione uno o più di uno si sarebbe impossessato del proiettore e del PC portatile, frutto di donazioni all’Associazione senza finalità di lucro.

Il fiuto investigativo dei Carabinieri della Stazione di Marcaria è stato determinante nella risoluzione del caso: proprio un militare di quel comando, esperto informatico, consultando il sito internet subito.it constatava che un ragazzo del luogo aveva messo in vendita un proiettore.

I Carabinieri, ironia della sorte, notavano quel giovane, un 19nne di Marcaria, mentre nel paese aveva al seguito proprio il proiettore asportato. Alle specifiche domande poste dagli investigatori, il soggetto consegnava spontaneamente anche il PC portatile.

I Carabinieri di Marcaria, pertanto, provvedevano alla riconsegna del materiale rinvenuto ai volontari dell’Avis che, visibilmente commossi, hanno ringraziato i Carabinieri di Marcaria per la tempestività e l’efficacia della risoluzione del caso.

Il 19nne è stato deferito, in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria, per il reato di furto aggravato.

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari, e l’eventuale colpevolezza del soggetto dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.