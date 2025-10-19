Maxi-rogo di rotoballe in un’azienda agricola di Motteggiana

MOTTEGGIANA Un vasto incendio che sta interessando 4 tunnel sotto i quali sono ricoverate circa 600 rotoballe di fieno è divampato intorno alle 18 di oggi all’interno dell’azienda agricola Calderini in strada Don Mazzolari a Motteggiana. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco di Suzzara con una loro squadra, altre due squadre in supporto dal Luzzara e un’autobotte da Mantova. Uno dei tunnel è stato avvolto completamente dalle fiamme e i vigili del fuoco stanno cercando di circoscrivere l’incendio. Le operazioni di spegnimento e smassamento sono destinate a proseguire tutta la notte. Attualmente sono aperte tutte le ipotesi riguardo all’origine dell’incendio.