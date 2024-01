Medole: nuova gestione mensa, maxi risparmi

MEDOLE Cambia la gestione della refezione scolastica. Proprio per questo l’amministrazione comunale ha organizzato per il 30 gennaio alle 18 in torre civica un incontro pubblico per i genitori degli alunni della scuola dell’infanzia, dell’elementare e della media. Ed è lo stesso sindaco Mauro Morandi a spiegare il motivo di questa scelta: «Abbiamo ritenuto opportuno ottimizzare i costi e soprattutto puntare sulla migliore qualità della prestazione erogata. Ci siamo affidati così ad una ditta altamente specializzata, esperta del settore e che opera con grandi riscontri in molte altre realtà dell’Alto Mantovano. Il risparmio che ne deriverà è sicuramente un dato di cui tenere conto. Nel dettaglio, grazie ad un prezzo di 5,90 euro più iva per ogni pasto, per una spesa totale di quasi 143mila euro per i 23mila pranzi previsti, andremo a recuperare circa 64mila euro rispetto al precedente appalto di 206mila euro. Ma ci sono anche altri esborsi di cui l’ente potrà fare a meno: quelli da sommare ai già elencati e che riguardavano il personale che si occupava di servire i pasti». L’incontro inoltre sarà propedeutico per la nomina della commissione mensa.