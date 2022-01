Treni regionali: positivo braccio di ferro dei sindacati con Trenitalia

MANTOVA – Mantova Positivo l’incontro delle rappresentanze sindacali delle ferrovie con Trenitalia, mirato anche a ottimizzare le tratte regionali. La delegazione di Ugl Ferrovieri e Orsa Ferrovie ha chiuso la tre giorni di incontri sugli equipaggi delle tre direzioni business di Trenitalia. Come ormai di consueto la riunione si è avviata con l’aggiornamento sui dati delle assenze dovute alla pandemia che rispecchiano, in base percentuale, le assenze sofferte nelle altre direzioni. È stato un confronto lungo che ha trovato la disponibilità della Linea Dbr ad affrontare punto-punto tutte le tematiche oggetto delle procedure di raffreddamento ma che deve necessariamente trovare effettiva concretezza rispetto agli impegni programmatici assunti dalla dirigenza o non sarà possibile chiudere la vertenza.

Nessuna chiusura da parte aziendale ma un’eccessiva fiducia nella possibilità da parte dei territori di risolvere autonomamente le criticità che abbiamo denunciato, anche in relazione agli effetti della situazione pandemica.