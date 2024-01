A Commessaggio una base del 118: affidati lavori per 400mila euro

COMMESSAGGIO Avranno presto inizio i lavori di adeguamento e realizzazione del nuovo centro di urgenza emergenza Areu a Commessaggio: l’opera sarà infatti finanziata con fondi regionali per un esborso complessivo di 400mila euro. La richiesta di intervento avanzata dal sindaco Alessandro Sarasini a regione Lombardia, nel 2019 fu discussa in consiglio grazie all’istanza presentata dall’attuale assessore regionale Barabara Mazzali venendo successivamente approvata all’unanimità da tutte le forze politiche elette, il centrodestra, il Partito Democratico e il Movimento Cinque Stelle. «Questo intervento fondamentale di cui a breve il nostro Comune sarà protagonista – spiega il sindaco Alessandro Sarasini – nasce da una grave problematica che il territorio di Commessaggio, unitamente a Gazzuolo e alle frazioni di Cesole e Canicossa di Marcaria, lamentano ormai da tanti anni: la difficoltà dei mezzi di soccorso, provenienti da Mantova, da Bozzolo e dal vicino confine cremonese, di arrivare tempestivamente in caso di emergenza. Purtroppo i territori citati rientrano in una zona d’ombra dove ad oggi manca un centro Areu che possa soccorrere la cittadinanza in caso di urgenza, da qui la richiesta a regione Lombardia, che a sua volta, grazie al lavoro dell’attuale assessore regionale Barbara Mazzali ha deciso di stanziare la somma di 400mila euro per la realizzazione dell’opera». Il Comune di Comessaggio, dopo aver ratificato una convenzione con regione Lombardia ha potuto così provvedere all’acquisto di uno stabile ad oggi dismesso, ex sede di una nota impresa di trasporti, al fine di realizzare al suo interno il centro Areu: «Abbiamo deciso di acquistare un immobile dotato di caratteristiche idonee alla funzione di polo di urgenza emergenza; a tal riguardo – continua il primo cittadino di Comessaggio – i lavori da pochissimo aggiudicati, interesseranno l’adeguamento degli spazi e la realizzazione di una tettoia esterna per la rimessa dei mezzi di soccorso. Siamo davvero soddisfatti – conclude il sindaco di Commessaggio – poiché questo intervento permetterà di risolvere una problematica fortemente sentita da tutta la cittadinanza».

Le operazioni di adeguamento consegneranno alla comunità di Bozzolo e ai territorio limitrofi, un nuovo centro di soccorso. Ugualmente, una volta conclusi i lavori si procederà con la selezione, probabilmente tramite gara, della compagnia di soccorso che occuperà gli spazi.