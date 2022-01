Volley – La Fipav prolunga al 6 febbraio lo stop ai campionati

MANTOVA Sospesi i campionati nazionali di Serie B e C, Regionali di D e Divisione e i Campionati Nazionali di categoria fino a domenica 6 febbraio. Questo l’annuncio ieri della Fipav, che prolunga di altre due settimane lo stop previsto inizialmente sino a domenica 23. «La Federazione Italiana Pallavolo – si legge nel comunicato – dopo un’approfondita analisi dell’attività sportiva, messa in grande difficoltà dal perdurare dell’attuale contesto pandemico, ha ritenuto opportuno sospendere ogni attività federale, ad eccezione dei campionati di Serie A maschile e femminile, fino al prossimo 6 febbraio. Questa sofferta, ma ponderata, scelta è maturata dopo essersi resi conto che al momento non sussistono le condizioni necessarie per far ripartire il 24 gennaio in sicurezza i campionati nazionali di Serie B e C, i campionati regionali di serie D e Divisione e tutti i Campionati Nazionali di categoria. Da oggi fino al 6 febbraio saranno sospese le amichevoli, l’attività torneistica, mentre le società potranno continuare ad allenarsi regolarmente, sempre nel rispetto dei protocolli federali vigenti. Il Consiglio Federale, attraverso la sospensione dell’attività, si pone l’obiettivo di consentire a tutte le società di sfruttare queste settimane di stop per gestire le situazioni problematiche, dovute ai contagi, e adattarsi al nuovo protocollo “Return to Play” della FMSI, approvato dal Ministero della Salute. In questo periodo la Fipav e i suoi organi decisionali continueranno a monitorare quotidianamente la situazione e lavoreranno per stabilire la nuova programmazione dell’attività federale».

Tra l’altro, ieri la Nardi Volta (serie B1 f) aveva annunciato il rinvio del recupero con il Torri, in programma sabato, per nuovi casi nel team di Quartesolo. Nel Porto, tutte le atlete stanno bene e un paio stanno terminando le visite funzionali al “return to play”. Dopo le defezioni di Dall’Orso (andata a Biella) e Marcelletti sono state aggregate stabilmente al gruppo alcune ragazze del settore giovanile. Oltre ad Agnese Gualtieri, che ha già esordito e messo punti a referto, sono state aggregate le centrali Garau e Dalla Pellegrina, l’attaccante Belardi e la regista Bendoni.