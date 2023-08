Medole: operai e motoseghe all’opera, giù gli alberi di viale Zanella

MEDOLE Pronti, via. Nella giornata di ieri sono iniziati i lavori della discordia, ovvero il taglio degli alberi di viale Zanella, la storica passeggiata di Medole che corre a fianco al canale Seriola.

Nel corso dell’intervento è stato abbattuto tutto il filare di alberi più alcuni esemplari prospicienti proprio la Seriola. Possibile che i lavori proseguano anche nella giornata di oggi.

Si tratta di un intervento che a Medole era atteso ormai da tempo ma che ha suscitato e sta suscitando accese polemiche: basti pensare che alcuni giorni fa, proprio in vista dell’intervento di abbattimento degli alberi, a Medole sono comparse alcune finte epigrafi con le quali qualche cittadino, evidentemente in polemica con gli intendimenti dell’amministrazione comunale, ha voluto dare l’addio allo storico passeggio.

Dal canto suo il sindaco Mauro Morandi, oltre a confermare l’avvio dei lavori che sarebbe dovuto avvenire lunedì ma alla fine è stato rinviato a ieri a causa del maltempo, preferisce per il momento non rilasciare dichiarazioni: “Parlerò solo alla fine dell’intervento”, sono state le sue parole in un messaggio su WhatsApp.

Obiettivo dell’amministrazione comunale, dichiarato ancora oltre due anni fa, è la riqualificazione del viale e del passeggio con una importante serie di interventi. Il progetto però ha incontrato e sta incontrando comunque una forte opposizione, tanto che ancora quando emerse l’idea dell’intervento, nacque anche un comitato spontaneo per viale Zanella.