MANTOVA Dopo i dieci sold out fatti registrare in pochissimo tempo, compreso il raddoppio delle date di Milano e Roma, viene annunciata la data zero del Relax Tour di Calcutta che si terrà il 30 novembre al Pala Unical di Mantova.

I biglietti saranno in vendita dalle ore 12:00 di venerdì 30 giugno su ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.com.