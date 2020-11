Vaccini antinfluenzali finiti: stop alle prenotazioni per gli over 18

MANTOVA La buona notizia era di qualche giorno fa, ovvero che l’influenza, quella non-Covid, per intenderci, quest’anno è in ritardo. La cattiva notizia è di ieri: i vaccini antinfluenzali, quelli non-Covid, per intenderci, anche perché gli altri ancora non sono disponibilli, sono praticamente finiti. A segnalarlo nel bel mezzo della seconda ondata del Covid è l’Asst Carlo Poma tramite una nota diffusa dal proprio ufficio di pubbliche relazioni, dove è scritto nero su bianco “che da oggi fino alla fine di novembre, in attesa di ulteriori scorte, Asst di Mantova sospende momentaneamente le prenotazioni per le vaccinazioni antinfluenzali per pazienti con età superiore ai 18 anni. Rimangono attive le prenotazione per gli utenti dai 2 ai 17 anni. Per loro è disponibile il Fluez Tetra, un vaccino spray studiato per la prevenzione dell’influenza”. Va precisato che chi ha effettuato la prenotazione prima della data di ieri il vaccino è a disposizione, così come lo è per le categorie a rischio. A tale proposito l’inizio della campagna di vaccinazione antinfluenzale è previsto per giovedì prossimo 19 novembre, anche se i segnali che circolano in Lombardia sono tutt’altro che rassicuranti. Da più parti viene infatti lanciato l’allarme proprio riguardo al vaccino antinfluenzale il cui primo lotto è andato esaurito molto più rapidamente di quanto previsto, ma non solo: c’è anche il forte rischio di un ritardo per l’arrivo del secondo lotto, destinato a categorie come gli anziani over 65, persone con patologie croniche e donne in gravidanza, la cui distribuzione potrebbe slittare alla prossima settimana.