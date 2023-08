Roncoferraro: con Amico Cane & Co. l’educazione cinofila è entrata nei Cred

RONCOFERRARO In una società civile è indispensabile che gli elementi di base dell’educazione cinofila vengano trasmessi sin da bambini. Ed è qui che entrano in campo i volontari Amico Cane & Co. Durante i Cred estivi da poco terminati nei Comuni di San Giorgio Bigarello, Castelbelforte, Poggio Rusco, Curtatone, Montanara, Mantova e Roncoferraro, lo staff dell’associazione con sede a Stradella si è messo a disposizione degli oltre 350 bambini, tutti di età compresa tra i 6 e i 12 anni, con la duplice finalità di insegnare loro a rispettare e ad approcciarsi correttamente agli animali, ma anche tutelarli da comportamenti scorretti che possono rivelarsi molto pericolosi. E l’entusiasmo suscitato dagli amici a quattro zampe nei piccoli alunni di materne ed elementari è stato a dir poco contagioso.

Durante le lezioni, sia teoriche che pratiche, i docenti “umani” – Antonio Patruno, Katia Simeoni, Cecilia Branchini, Nicole Parladori, Rosa Boschini, Paolo Righetti, Giorgio Rossato – erano affiancati dai docili e ubbidienti “colleghi” pelosi – Prinz (boxer maschio), Dante (chinese crested dog maschio), Trudy (boxer femmina), Indy (setter maschio), Lucy (meticcio femmina).

«Gli incontri hanno avuto lo scopo di sensibilizzare i bambini ad approcciarsi al cane, imparare a gestirlo in modo corretto e sicuro, e a conoscere le sue naturali esigenze. È stato così introdurre i bambini alla pratica di alcune attività cinofile, consentendo di apprendere come approcciarsi al cane, come insegnare i primi comandi di obbedienza o come condurlo al guinzaglio. Lo staff di Amico Cane & Co. – spiega il presidente Antonio Patruno – ha insistito in particolar modo sulle regole di convivenza civile, in situazioni di presenza del cane, con prove pratiche simulate (raccolta delle deiezioni)».