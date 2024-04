Calcio 2a Categoria – Bassi da… gigante, 250 gol in carriera: “Ora l’obiettivo salvezza”

Volta Mantovana Vittoria col brivido per la Voltese, che si è aggiudicata il match salvezza con La Cantera per 2-1 anche grazie alla 250esima rete di Moreno Bassi. «E’ stata una gara difficile – afferma il bomber, autore del raddoppio – e allo stesso tempo delicata. Ce lo aspettavamo, ma siamo comunque riusciti a vincere sfruttando al meglio le poche occasioni avute. Il mio gol è frutto di una buona gestione di squadra ed è iniziato da un lancio lungo che mi ha messo in condizione di anticipare il portiere e batterlo. Questa rete ha un valore enorme, soprattutto per quello che stiamo facendo. Dopo 20 anni di calcio, per me raggiungere questa cifra è un orgoglio. Lo dedico alla mia famiglia, alla Polisportiva e al mio amico Gando che mi ha spinto a raggiungere questo obiettivo». Sulla stagione… «Essere ripescati all’ultimo – racconta – è stata una grande opportunità per noi. Sul campo abbiamo dimostrato di poter stare in Seconda, anche se come prima esperienza è davvero difficile. All’inizio non è stato facile trovare i giusti meccanismi, ma aiutandoci a vicenda siamo riusciti a trovare la quadra. Adesso vogliamo continuare a raccogliere punti per centrare l’obiettivo salvezza».

Da una sfida delicata all’altra: domenica la trasferta di Gonzaga contro la Dinamo. «E’ una squadra attrezzata, che si sta giocando un posto ai play off. Andremo là con la massima umiltà, cercando però di raccogliere il massimo possibile. Mi aspetto una Voltese grintosa e consapevole dei propri mezzi, capace di rischiare, ma allo stesso tempo di rimanere in partita il più possibile».