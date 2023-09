Monzambano – Travolto da un’auto mentre va in bici: muore 78enne

MONZAMBANO Centrato da un suv, che ha riportato danni piuttosto consistenti, mentre stava pedalando lungo la provinciale 15 sul confine con il Veronese a poca distanza dall’incrocio di Cà Piccard. È morto così il 78enne Renato Gallina, muratore in pensione residente a Malavicina di Roverbella con una grande passione per la bicicletta. L’incidente si è verificato ieri poco dopo le 9.30 in territorio comunale di Monzambano.

Per Gallina infatti la bicicletta era una vera e propria passione e anche ieri l’artigiano, in pensione ormai da diversi anni, aveva inforcato la propria bici da corsa e si stava dirigendo verso le colline tra il Mantovano e il Veronese a due passi dal Lago di Garda. Ma appunto poco dopo le 9.30 si è verificato l’irreparabile. Forse a causa di una distrazione, un 37enne di Cavriana che stava guidando il proprio suv nella stessa direzione della bicicletta, ha centrato Gallina facendolo finire rovinosamente al suolo. Un impatto micidiale, considerati i danni riportati dalla grossa automobile. Subito è scattato l’allarme e sul posto sono giunti polizia locale intercomunale, vigili del fuoco e 118 con l’elisoccorso. Il personale sanitario ha tentato le manovre salvavita, ma ormai non c’era più nulla da fare. La salma del ciclista si trova nelle sale mortuarie del Poma. è a disposizione dell’autorità giudiziaria: pm è Michela Gregorelli. Il 37enne cavrianese che era alla guida dell’auto, sebbene sotto shock, è rimasto illeso ed è indagato per omicidio stradale. Sia l’auto che la bici sono stati posti sotto sequestro. Gallina lascia la moglie Franca Turrini e i tre figli.