Museo Civico, finalmente la riapertura dopo il lungo lockdown

CANNETO – Ha riaperto dopo un periodo di lungo lockdown dovuto all’emergenza sanitaria, il Museo Civico di piazza Gramsci con la Collezione del Giocattolo “Giulio Superti Furga” e l’Ecomuseo delle Valli Oglio-Chiese. I visitatori possono accedere all’edificio museale solamente la domenica previo prenotazione obbligatoria da effettuarsi telefonando al numero 0376 717010, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.30. L’accesso del pubblico è consentito esclusivamente indossando la mascherina protettiva e seguendo tutte le procedure previste per il contenimento da contagio Covid-19. Il Museo Civico della terra dei vivai è allestito nell’imponente edificio di fine Ottocento delle ex scuole elementari, in mattoni a vista, che domina piazza Gramsci. Inaugurato nel settembre 1994, accoglie al piano terra la Collezione del Giocattolo “Giulio Superti Furga” e al primo piano l’Ecomuseo delle Valli Oglio-Chiese. «Dopo tanto tempo – dice l’assessore alla cultura di Canneto sull’Oglio Gianluca Bottarelli – è stato bello ritrovarsi in questa giornata , parlare di questa particolare artigianalità e condividere con gli appassionati visitatori il lancio del nostro ultimo nuovo libro che è stato dedicato alle “Creazioni Furga”».