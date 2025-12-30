Scontro tra due auto a Roncoferraro, una finisce fuori strada: miracolato il conducente

RONCOFERRRARO – Alle ore 21.30 di ieri sera, 29 dicembre, in via Andrea Costa a Roncoferraro, si è verificato un incidente stradale che, fortunatamente, non ha causato feriti. Per cause in corso di accertamento, due autovetture si sono scontrate e una di esse ha terminato la corsa in un canalone, fuori dalla sede stradale. Un uomo di 47 anni, alla guida di una Citroën Cactus, è finito nel canalone, mentre una donna di 48 anni, alla guida di un Land Rover, è rimasta sulla carreggiata. I rilievi del sinistro sono stati effettuati dai Carabinieri della Stazione di Roncoferraro.