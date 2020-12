“Non chiudete la mensa scolastica” Scatta la petizione dei genitori di Viadana

VIADANA – Protesta dei genitori che lanciano una petizione con raccolta firme e interrogazione delle minoranze in vista del prossimo consiglio comunale. Ha il sapore di una protesta su due fronti quella che sta prendendo le mosse in questo periodo a Viadana. Ragione alla base della protesta, quella che sembra essere l’intenzione del Comune di stoppare il servizio di mensa interna, con tanto di cuoche, nelle due scuole materne Carrobbio e Bedoli.

L’occasione per il Comune per chiudere con il servizio di preparazione dei pasti interna potrebbe arrivare dall’ormai prossimo rinnovo dell’appalto della refezione scolastica, che arriverà a scadenza alla fine dell’anno scolastico in corso. In tale contesto, con la necessità di rinnovare l’appalto, il Comune potrebbe decidere di sopprimere la preparazione pasti interna ed esternalizzare il servizio, che viene svolto da quattro dipendenti del Comune. Servizio che già ora è esterno per tutte le altre scuole (tranne la Carrobbio e la Bedoli) ed affidato alla reggiana Cir, che in questo caso vengono preparati nel centro produzione pasti di Fabbrico, nella Bassa Reggiana.

Proprio in tale contesto un gruppo di genitori ha preparato una petizione con raccolta firme che sta per essere fatto circolare tra le famiglie. Petizione con la quale viene espressamente chiesto al Comune che “il servizio della mensa scolastica interno alle sedi dell’infanzia di Carrobbio e Bedoli dell’istituto comprensivo Viadana sia riconfermato per i prossimi anni scolastici, al fine di preservarne il valore educativo-didattico”.

Dal canto loro i consiglieri di minoranza Nicola Federici (Uniti per Viadana), Fabrizia Zaffanella e Benedetta Boni (Io Cambio) hanno preparato per il prossimo consiglio un’interpellanza con la quale chiedono se corrisponda a realtà che con il rinnovo del bando il Comune intenda chiudere le cucine presso le scuole materne Bedoli e Carrobbio o se comunque l’ente intenda esternalizzare il servizio, e q uali linee politiche il Comune intende dare agli uffici per la compilazione del prossimo bando.