stegno alle nuove povertà: il Comune vara un fondo da 160mila euro

VIADANA – Un fondo pari a 160mila euro complessivi per l’erogazione di contributi a sostegno delle nuove povertà legate all’emergenza sanitaria. Ad illustrare l’importante provvedimento è l’assessore ai servizi sociali del Comune di Viadana Mariagrazia Tripodo. «La misura adottata vuole supportare i nuclei familiari che, a causa della pandemia, manifestano aggravate condizioni di fragilità sociale e difficoltà nel far fronte alle spese del vivere quotidiano quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, utenze domestiche, canoni di locazione, rette-servizi scolastici, tariffe/tributi. I requisiti da possedere entro il termine di presentazione della domanda sono la residenza presso il Comune di Viadana e un reddito Isee 2019/2020 del nucleo familiare pari o inferiore a 7mila e 500 euro. Concorre alla determinazione della situazione economica il valore risultante dalla dichiarazione Isee e ogni altro sussidio economico percepito dal nucleo in virtù della propria condizione di povertà o del proprio livello di autonomia». La domanda e la modulistica sono scaricabili dal sito dell’ente, mentre l’istanza dovrà essere inoltrata entro le 12,30 del 31 dicembre in via telematica a sociale@comune.viadana.mn.it; in alternativa potrà essere consegnata all’urp in Galleria Bedoli. Se il richiedente non disponesse della strumentazione informatica necessaria, lo stesso potrà richiedere assistenza in loco presso lo sportello sociale, previo appuntamento ai numeri: 0375-786224 e 0375-786306. L’avviso è a scorrimento degli aventi diritto fino ad esaurimento del fondo assegnato.