Non rispetta le disposizione del giudice: dai domiciliari passa al carcere

QUISTELLO I Carabinieri della Stazione di Quistello hanno condotto in carcere un 43enne italiano, già sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare presso la propria abitazione, in seguito alla revoca del beneficio. L’uomo stava scontando un cumulo di pene derivanti da due condanne definitive, rispettivamente per furto in abitazione, risalente al 2023, e per disturbo e molestia alle persone risalente al 2018. In seguito a violazioni delle prescrizioni accertate dai Carabinieri, il Magistrato di Sorveglianza ha sospeso immediatamente la misura alternativa, ordinando l’arresto dell’uomo e la sua conduzione in carcere. Immediatamente rintracciato dai Carabinieri, dopo le formalità di rito, l’uomo è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Mantova ove sconterà la pena residua.