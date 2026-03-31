Notte di controlli per i Carabinieri: denunce per armi, documenti falsi e oltraggio

I Carabinieri della Compagnia di Gonzaga, nell’ambito dei servizi condivisi concordati in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto della provincia di Mantova, dott. Roberto Bolognesi, hanno eseguito un servizio di controllo coordinato del territorio finalizzato alla sicurezza stradale ed al contrasto di ogni forma di illegalità, al fine di accrescere la percezione di sicurezza da parte dei cittadini.

Nel servizio di controllo del territorio sono stati impiegati 10 militari della Compagnia Carabinieri. Sono stati controllati 40 veicoli, identificando 52 persone. Sono stati controllati 3 esercizi pubblici, ed elevate 8 contravvenzioni al Codice della Strada.

Un 44nne colombiano residente a Montefusco (AV) è stato controllato alla guida del suo veicolo fornendo una patente di guida palesemente falsa. Il documento è stato sequestrato ed il conducente è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il possesso di documenti falsi.

Un marocchino 45nne, irregolare sul territorio nazionale, è stato denunciato all’autorità Giudiziaria per il suo ingresso e soggiorno illegale.

Un 24nne residente a Suzzara, a seguito di un controllo alla circolazione stradale operato dai Carabinieri della Stazione di Suzzara, veniva trovato in possesso di 4 coltelli con lama affilata ed appuntita della lunghezza tra i 15 e 57 cm. Le armi bianche venivano sequestrate e immediatamente distrutte in base al nuovo decreto sicurezza, ed il soggetto è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere.

Durante un controllo ad un esercizio pubblico i Carabinieri della Stazione di Quistello hanno sorpreso un rumeno 40nne, residente a San Benedetto Po, in possesso di un coltello avente la lama lunga 32 cm. L’arma bianca veniva posta sotto sequestro ed il soggetto veniva denunciato all’Autorità Giudiziaria.

Un 22nne di Quistello, controllato all’interno di un esercizio pubblico di Poggio Rusco, nel corso della sua identificazione si rivolgeva ai Carabinieri utilizzando frasi oltraggiose. Lo stesso è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di Oltraggio a Pubblico Ufficiale.

Un marocchino 45nne, residente a Borgo Virgilio, a seguito di un controllo è stato tratto in arresto dai Carabinieri della Stazione di Quistello. Sul suo conto era pendente un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Mantova poiché deve scontare la pena residua di 2 mesi di reclusione per reiterate condotte di interruzione di pubblico servizio commesse nel 2017 in Quistello. Il soggetto è stato quindi condotto presso la Casa Circondariale di Mantova