Schianto fatale a Felonica, mercoledì l’ultimo saluto a Jordan Mantovani

SERMIDE E FELONICA – Si terranno mercoledì alle 15 nella chiesa parrocchiale di Sermide i funerali del giovane Jordan Mantovani, il 27enne di Sermide e Felonica, che nel pomeriggio di sabato, a causa di uno sfortunato e tragico incidente, ha perso la vita lungo via Argine Valle lasciando sotto shock un intero paese. Il giovane, elettricista di professione, conosceva bene quella strada che abitualmente percorreva per andare al lavoro e che per un brutto scherzo del destino ha deciso di portarselo via troppo presto. Beffarda coincidenza del destino, in quel tratto di strada perse la vita, ormai negli anni ottanta anche lo zio del giovane Jordan. Stando alle ricostruzioni condotte dalle forze dell’ordine, l’autovettura su cui viaggiava il ragazzo, un Audi Q3, giunta in un punto in cui il tratto ricompreso tra Felonica e Caposotto, si trasforma in una leggera curva, poco prima delle 16 di sabato pomeriggio, sarebbe uscita di carreggiata terminando la propria corsa contro un albero e imprigionando il giovane nelle lamiere dell’auto. Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi, dei vigili del fuoco di Castelmassa e di Suzzara e dei Carabinieri, il 27enne è deceduto sul colpo. Jordan Mantovani, lascia il papà Giuliano, la mamma Alessia con Samuele, i fratelli Nicolas e Ethan, lo zio Devis con Barbara, i nonni Bruna, Isa e Gerardo, i cugini, la bisnonna Bice e gli amici. Il feretro del giovane Jordan si trova alla casa funeraria Domus Concordia di Pieve di Coriano; a questo proposito le visite saranno aperte dalle 8 alle 19. Alla notizia della tragica perdita del ragazzo, numerosi sono stati i messaggi di cordoglio diffusi da amici e conoscenti.