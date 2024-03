Villimpenta piange Alessio “Vasco” Moreschi, storico presidente del Comitato Manifestazioni

VILLIMPENTA – La notizia si è sparsa velocemente durante il mercato domenicale, lasciando attonita e triste la piccola comunità di Villimpenta. Si è spento improvvisamente, all’età di 86 anni, Alessio Moreschi, per tutti “Vasco”, co-fondatore nonché storico presidente del Comitato Manifestazioni Villimpentese fino alla prima metà degli anni Novanta. Moreschi ha guidato il dinamico sodalizio promotore di tanti eventi che hanno costituito un’irresistibile attrazione, anche fuori dai confini provinciali, per il piccolo Comune dell’Est mantovano, in primis l’Antica Fiera di Luglio e la Festa del Risotto. Manifestazioni che hanno fatto epoca, negli anni d’oro di quella Villimpenta così viva e così rimpianta. Persona generosa, disponibile e propositiva. Nell’impegno associativo, sempre condotto in modo volontario e senza riserve, ha lasciato segni importanti. Era un cristiano convinto, sempre attento all’evoluzione politico-sociale del paese e pronto a dispensare i suoi preziosi consigli. Nel 1990 lui e i suoi stretti collaboratori fecero registrare la ricetta del rinomato “risotto alla villimpentese” dal notaio Aliberti di Mantova. Profondo cordoglio non solo Villimpenta ma anche nei paesi limitrofi dove Moreschi era molto conosciuto, ma soprattutto stimato ed apprezzato. Lascia la moglie Giancarla, le figlie Patrizia e Rossella e i parenti tutti. I funerali si svolgeranno nella giornata di mercoledì 6 marzo alle ore 15 presso la chiesa parrocchiale di Villimpenta.

Matteo Vincenzi