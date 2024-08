Oggi a Canneto la festa per i 102 anni di Elio Sambinelli

CANNETO – Il paese festeggia oggi Elio Sambinelli, che taglia il prestigioso traguardo dei 102 anni di vita. L’ultracentenario cannetese è nato, infatti, il 12 agosto del 1922 a Canneto da papà Francesco, che lavorava la terra, e da mamma Maria, casalinga.

Dopo aver prestato il servizio militare in Marina, nel periodo successivo all’8 settembre 1943 Elio venne fatto prigioniero e portato in Germania dove fu costretto a lavorare come calzolaio nel campo di concentramento. Al termine della guerra fece ritorno a Canneto dove conobbe Angela Tosi di Isorella (Bs) con la quale si sposò negli anni successivi.

Per molti anni Elio ha lavorato presso la propria abitazione come calzolaio e, al raggiungimento della pensione, ha donato tutta la sua attrezzatura ai ragazzi della comunità psico-ergo-terapeutica Tenda di Cristo di padre Francesco Zambotti a San Giovanni in Croce (Cr) ai quali ha insegnato per alcuni anni tutti i segreti del mestiere. Sambinelli è stato per tanti anni presidente della sezione cannetese dell’Associazione nazionale reduci della prigionia ed alfiere per la scorta al vessillo dell’Associazione nazionale marinai d’Italia durante le cerimonie del Comune di Canneto, oltre che appassionato di archeologia e di cultura e storia locale, volontario dell’Ecomuseo e componente della banda. Sambienlli, in salute, vive in casa con il figlio Fabiano.