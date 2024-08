Concerto al Festival Colli Morenici

CASTELLARO – Riparte il Festival dei Colli Morenici. Vigilia di Ferragosto di gran classe e di ottima musica quella a Castellaro Lagusello. Mercoledì 14 agosto, a partire dalle 21, infatti, in piazza Castello della celebre località del Comune di Monzambano, una serata dedicata alle celebri arie d’opera con il soprano Federica Venturi, il tenore Nicolò Dal Ben ed i solisti dell’ Orchestra Sinfonica dei Colli Morenici.Un galà lirico sinfonico di assoluto prestigio con le musiche di Mozart, Verdi, Bizet e Puccini. Un’altra occasione, insomma, per godere delle melodie e delle atmosfere in bellissime location e con scorci da favola. Ed il calendario della kermesse è ricco e variegato e con proposte musicali molto interessanti. Da Ponti sul Mincio a Cavriana, da Solferino a Volta, da Castellaro Lagusello a Medole, con puntate anche fuori provincia, come le date di Pozzolengo e di Castelnuovo del Garda. Dodici spettacoli nel vero senso della parola, diversi per genere e stile: musica classica, galà lirici, concerti di musiche per film, celebrazioni di star del pop e tanto altro ancora, come già andato in scena e come ben presto accadrà altrove. L’ingresso è gratuito.