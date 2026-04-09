Oglio Po: abbandonati lungo la strada tastiere da computer e cavi

OGLIO PO Forse farebbero la gioia di un elettricista le tre borse abbandonate ai margini della strada che da Cividale porta a Spineda. Nei tre borsoni da supermercato di colore giallo, rosso e nero, perciò difficilmente non visibili anche da lontano, vi erano delle tastiere da computer e diverse prolunghe di corrente multipresa – alcune evidentmente danneggiate, altre in apparenza no. A Spineda, come a Rivarolo e a Bozzolo, esistono centri di raccolta comunali aperte in orari piuttosto ampi e perciò accessibili senza grandi difficoltà. Basterebbe portare quelle borse dei rifiuti, come anche tanti altri contenitori, in quelle comunali aree per evitare la vergogna cui ogni giorno si assiste un po’ dappertutto. E poi sarebbe anche bene consigliare ai custodi di tali isole di non fare sempre il terzo grado a chi entra in discarica smettendo di mettere in difficoltà i cittadini che purtroppo preferiscono buttare i rifiuti dove capita per evitare i controlli a volte asfissianti degli addetti alle zone di smaltimento.