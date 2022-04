Oltre 900 articoli di alta moda contraffatti: le Fiamme Gialle segnalano un 27enne di Guidizzolo

GUIDIZZOLO – Sono più di 900 gli articoli tra capi di abbigliamento, calzature

e altri accessori, in ipotesi accusatoria, ritenuti contraffatti e detenuti da un 27enne di origini marocchine, stabilmente residente in Italia, privo di occupazione. La merce è stata sequestrata. L’operazione è scattata nell’ambito dei servizi di controllo economico del territorio condotta dai militari della Tenenza di Castiglione delle Stiviere della Guardia di Finanza. Le Fiamme Gialle mantovane, dopo alcuni servizi di osservazione, sono intervenute all’atto della consegna al soggetto, di alcuni voluminosi scatoloni, rilevandone la provenienza da un paese dell’est Europa e individuandovi all’interno 80 paia di scarpe riportanti il marchio Nike e 180 t-shirt recanti i marchi di note griffe di moda (tra cui Gucci, Fendi, Louis Vuitton, Palm Angels, Versace, Dior e Stone Island), tutto materiale che per qualità e modalità di confezionamento era ritenuto dagli inquirenti contraffatto.