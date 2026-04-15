“Trame di condivisione”: la moda diventa inclusione ai Giardini di Palazzo Te

MANTOVA – Sono continuati ieri tra il consenso generale gli appuntamenti promossi dal Collegamento provinciale del Volontariato Mantovano in collaborazione con: “Il diverso sei tu” e l’istituto Bonomi Mazzolari. In questa occasione è stata la moda a divenire strumento di integrazione; infatti la manifestazione, giunta alla 18ª edizione ed inserita nel programma della Giornata Internazionale delle persone con disabilità, ha avuto come filo conduttore: “Trame di condivisione” e vivrà i suoi momenti più coinvolgenti a “Il Boccio” dei Giardini di Palazzo Te. L’edizione di quest’anno, che disponeva del patrocinio della Provincia, del Comune di Mantova, si è distinta per una novità importante: l’inaugurazione di un nuovo spazio pensato come luogo di incontro, creatività e partecipazione. In laboratorio aperto, accogliente, destinato a ragazzi e associazioni che quotidianamente operano nel campo della fragilità, contribuendo con impegno e passione alla costruzione di relazioni significative. Fondamentale il coinvolgimento dell’Istituto Bonomi-Mazzolari, i cui studenti sono stati protagonisti attivi dell’iniziativa: alcuni nel ruolo di tutor del laboratorio, altri impegnati nella preparazione dell’aperitivo grazie alle competenze acquisite nel settore gastronomico. Un’esperienza che ha unito formazione e inclusione, offrendo ai giovani l’opportunità di mettere in pratica le proprie abilità e sviluppare nuove sensibilità. Al centro dell’evento, la moda come linguaggio universale e strumento di integrazione. La sfilata è divenuta così espressione concreta d’incontro tra scuola e fragilità, capace di valorizzare ogni individualità e trasformare le differenze in ricchezza condivisa. L’iniziativa è stata rivolta a persone con fragilità, famiglie, operatori, volontari e a tutti coloro che desiderano avvicinarsi ai temi della disabilità e dell’inclusione.