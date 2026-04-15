Legalità e prevenzione, i Carabinieri incontrano 220 studenti all’istituto Manzoni di Suzzara

SUZZARA – Incontri tra istituzioni e mondo scolastico per promuovere la cultura della legalità tra i giovani. Nella mattinata del 9 aprile scorso si è svolto un appuntamento formativo presso l’Istituto superiore Manzoni di Suzzara, nell’ambito del progetto nazionale dell’Arma dei Carabinieri dedicato alla prevenzione e all’educazione civica. Protagonisti dell’iniziativa i militari della Stazione locale, guidati dal comandante Maresciallo Giancarlo Baglivo, che hanno incontrato circa 220 studenti alla presenza del vice preside Gianmaria Guida e di numerosi docenti. Nel corso dell’incontro sono stati affrontati temi di forte attualità e impatto sociale, tra cui bullismo e cyberbullismo, uso consapevole dei social network e conseguenze penali di comportamenti illeciti, oltre a questioni legate al rispetto dell’ambiente e del territorio. Spazio anche alle novità normative introdotte dal recente decreto sicurezza in materia di possesso di armi bianche. L’iniziativa si è trasformata in un momento di confronto diretto tra studenti e rappresentanti dell’Arma, con domande e approfondimenti che hanno favorito un dialogo aperto e partecipato. Un’occasione, sottolineano i promotori, per rafforzare nei giovani i valori del rispetto, della responsabilità e della legalità, nell’ottica di una collaborazione sempre più stretta tra scuola e istituzioni.