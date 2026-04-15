Cade dal secondo piano in via Concezione a Mantova: muore donna di 79 anni

MANTOVA – Tragedia nella mattinata di oggi, 16 aprile, a Mantova, in via Concezione, dove una donna di 79 anni ha perso la vita dopo essere precipitata dal secondo piano della propria abitazione. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno tentato a lungo di rianimarla, ma ogni tentativo si è rivelato purtroppo inutile. Presenti anche i Carabinieri della locale Stazione, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. La salma è stata posta sotto sequestro, in attesa dell’esame autoptico disposto dal pubblico ministero di turno della Procura di Mantova.