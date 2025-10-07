Pegognaga, altro passo in avanti per la sanità locale: è attivo il nuovo centro prelievi

Pegognaga Inaugurato ieri mattina a Pegognaga presso la “Cittadella della Salute” in piazzale De Gasperi il tanto atteso punto prelievi. A tagliare il nastro con evidente soddisfazione per l’evento è stato lo stesso sindaco Matteo Zilocchi, affiancato da Guerino Nicchio presidente del Gruppo Mantova Salus nuovo gestore dell’Ospedale Montecchi di Suzzara, a cui fa riferimento il servizio inaugurato a Pegognaga, che segue a breve distanza da quello inaugurato a Moglia, esso pure gestito dal Gruppo. «Questo – commenta il primo cittadino – è un esempio concreto di collaborazione pubblico-privato rivolta al territorio nell’ambito socio-sanitario, che permette di accedere ai servizi convenzionati. Frutto della volontà dell’amministrazione comunale, ma anche della collaborazione con Asst di Mantova e Ats in ottica strategica del Gruppo Salus. Il centro appena inaugurato è un ulteriore tassello che potenzia la nostra “cittadella della salute”, composta anche dalla Rsa Bovi, dal Centro Diurno e di altri ambulatori medici». Da Mantova Salus il commento del presidente: «Questo è il decimo punto prelievi aperto sul territorio. Stiamo dimostrando che la territorialità e l’ampliamento dell’offerta di servizi per i cittadini sono gli obiettivi che ci guidano nella gestione di tutte le nostre strutture sanitarie». Il punto prelievi sarà attivo ogni venerdì, eccetto quelli che coincidono con festività, dalle ore 7,30 alle ore 9,30, sia per effettuare prelievi sia per ritirare referti.