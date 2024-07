Padroni di casa al lavoro. I ladri pure. Furto in pieno giorno a San Lorenzo di Curtatone

CURTATONE Sono sempre più in aumento i furti nelle abitazioni della città e dei territori dell’hinterland sia di giorno che di notte: a confermare tale tendenza l’ultima razzia, registrata martedì pomeriggio in una casa situata in zona San Lorenzo a Curtatone. A lanciare l’allarme i proprietari dell’abitazione, che rincasati nel pomeriggio dopo il lavoro hanno fin da subito notato la porta di ingresso forzata e ogni angolo della casa messo a soqquadro. Uno scenario che oltre a preoccuparli, li ha immediatamente portati a chiamare le forze dell’ordine. I malviventi, avrebbero infatti portato via, dall’abitazione diversi oggetti di valore e gioielli, oltre che utensili per una danno di circa migliaia di euro. Sul fatto indagano le forze dell’ordine. Come detto, non è la prima volta che, in particolar modo nei Comuni dell’hinterland ma anche in città si verificano simili episodi, solo qualche giorno fa una segnalazione è pervenuta anche dal vicino territorio si Porto Mantovano.