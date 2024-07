Resta in carcere il giovane che ha tentato di violentare una 84enne a Ostiglia

OSTIGLIA Resta in carcere il giovane che venerdì scorso tento di violentare una donna di 84 anni nel pieno centro di Ostiglia: nella giornata di ieri l’udienza di convalida tenutasi davanti al giudice per le indagini preliminari di Mantova, Chiara Comunale si è conclusa con l’accoglimento delle richieste presentate dal pubblico ministero Alessia Silimbani, quindi convalida del provvedimento di fermo e disposizione della custodia cautelare nel carcere di Mantova.

La vicenda risale alla tarda serata di venerdì scorso e ha lasciato letteralmente sconcertata la comunità ostigliese: poco dopo le 23 l’anziana, era uscita di casa per godersi qualche minuto di aria fresca serale al termine di una giornata decisamente afosa. Nello stesso momento l’aggressore stava passando davanti alla sua abitazione e dopo avere tentato di attaccare discorso con la donna con pretesti abbastanza flebili, l’ha afferrata e trascinata all’interno dell’abitazione stessa dove la povera anziana ha capito subito, con orrore, che le intenzioni del giovane non erano quelle di rapinarla bensì di abusare sessualmente di lei.

L’84enne ha iniziato a urlare e cercare di opporre resistenza e per sua fortuna da un’abitazione vicina si è precipitato in strada un ragazzo marocchino che aveva assistito alla scena oltre a due passanti attirati dalle urla che provenivano dall’abitazione. Sentendo i colpi contro la porta e vista la mal parata, il giovane aggressore ha lasciato andare la sua vittima e si è precipitato in strada fuggendo in modo alquanto grottesco, con i calzoni ancora calati all’altezza delle ginocchia. Sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri di Borgo Mantovano i quali hanno immediatamente prestato la prima assistenza all’anziana, ancora sotto shock e con diverse contusioni alle braccia e, anche grazie alle indicazioni dei passanti che si erano precipitati in soccorso, sono riusciti nel giro di poco tempo a rintracciare l’aggressore che, a quanto sembra, era pure in grave stato di ebbrezza. Le successive indagini hanno confermato l’identità dell’aggressore, anche grazie alla decisiva testimonianza di uno dei passanti che si trovavano in strada. La ridicola fuga dello stupratore era infatti avvenuta sotto gli occhi di diverse persone che, complice appunto l’ora serale, erano scese in strada per godersi un po’ di frescura dopo il caldo della giornata.

La notizia dell’aggressione si era diffusa rapidamente nel paese ed è stata accolta da un misto di rabbia e rassegnazione: purtroppo nella cittadina di Ostiglia si sono susseguiti negli ultimi tempi, diversi episodi di criminalità, tra cui – lo ricordiamo – anche la tentata rapina a un negoziante pakistano che era stato ferito alle mani da alcuni colpi di coltello.