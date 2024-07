Marmirolo: la minoranza mira alle… gomme del sindaco

MARMIROLO Dura presa di posizione da parte della minoranza Ama Marmirolo con la capogruppo Roberta Gaburri che, con un’interpellanza indirizzata al neo sindaco Elena Betteghella, chiede formalmente lumi in merito al recente incarico di affidamento, da parte del comune, del servizio di sostituzione pneumatici di una vettura Bmw in uso alla polizia locale per una somma complessiva di 587 euro, alla società Baraldi Gomme dei fratelli Luca, Lorenzo e Paolo. A detta della minoranza, l’incarico è «inopportuno e dalla procedura non regolare – sottolinea Gaburri – dato che uno dei soci della società risulta essere il marito dell’attuale sindaco del comune di Marmirolo. Anche dovessero essere stati rispettati i requisiti di legittimità – chiosa – in politica non tutto ciò che è lecito è opportuno». Nell’interpellanza, si chiede di conoscere anche i motivi per cui l’Area tecnica del comune di Marmirolo ha affidato tale servizio proprio alla società Baraldi Gomme. «Non capiamo poi per quali motivazioni non si è ritenuto opportuno incaricare altra società al fine di evitare interferenze tra la sfera giuridica istituzionale e quella personale», ribadisce Gaburri. Non si è fatta attendere la risposta del sindaco Betteghella, che prontamente risponde: «Non ho nulla da nascondere. Non accetto attacchi sul piano personale. E’ da più di 20 anni che il comune di Marmirolo si affida alla Baraldi Gomme. Come certamente la minoranza saprà i fornitori vengono scelti dagli uffici competenti».