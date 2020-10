Prende a pugni una donna per strada: denunciato pluripregiudicato

MANTOVA Nel pomeriggio di ieri gli Agenti della Squadra Volante sono dovuti intervenire a seguito di una segnalazione per una violenta lite tra una donna ed un uomo in una via del Centro storico.

Il diverbio, inizialmente sorto tra l’uomo – tale F. C., 57enne domiciliato a Mantova con a suo carico diversi precedenti penali per minacce, estorsione, percosse e truffa, nonché colpito, nello scorso mese marzo, dalla Misura di Prevenzione Personale dell’ Avviso Orale emesso dal Questore della Provincia di Mantova – e la donna – 31enne anch’essa domiciliata in Città – era scaturito a seguito di dissapori preesistenti tra i due: l’uomo, infatti, presumibilmente adirato a seguito dell’ennesimo rifiuto da parte della donna di riallacciare la loro relazione da tempo interrotta, l’ha aggredita afferrandola al collo e strattonandola più volte, sbattendola poi contro il muro.

Un passante, sentendo le grida della donna, decideva quindi di intervenire in difesa di quest’ultima ma, di tutta risposta riceveva, a sua volta, una violenta testata al volto da parte dell’aggressore.

Giunti, poco dopo istanti, sul luogo dell’intervento, gli uomini della “Volante” notavano che l’aggressione, ancora in corso, vedeva coinvolti due uomini ed una donna; quest’ultima, piangente, si mostrava in evidente stato di agitazione.

Una volta riportata la calma, gli Agenti procedevano alla verifica di quanto accaduto, ricostruendo per intero la dinamica dei fatti e provvedendo ad identificare tutti i soggetti coinvolti.

Poiché la donna presentava varie ecchimosi al volto e al collo, i poliziotti richiedevano urgentemente sul posto il Personale Medico del “118”; i sanitari intervenuti, quindi, dopo un primo controllo sul luogo dell’intervento, decidevano di accompagnare la donna al Pronto Soccorso, ove, dopo essere stata sottoposta a specifici esami clinici, veniva dimessa nella serata stessa con una prognosi di 20 giorni s.c..

L’aggressore veniva invece accompagnato presso gli Uffici della Questura; qui, dopo predisposizione degli atti di Polizia Giudiziaria, costui veniva denunciato alla Procura della Repubblica per lesioni, percosse e minacce, nonché sanzionato per inosservanza delle disposizioni governative finalizzate al contenimento della diffusione del virus Covid-19.

Il Questore della Provincia di Mantova Paolo Sartori, quindi, ha dato disposizioni alla Divisione Anticrimine della Questura di avviare in via d’urgenza il procedimento per l’applicazione a carico di F. C. di ulteriori e più gravi Misure di Prevenzione Personali, che verranno disposte parallelamente al Procedimento Penale al quale costui verrà sottoposto dalla competente Autorità Giudiziaria.