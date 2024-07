La rassegna “Un mondo di sogni animati” prosegue con POM POKO

Dopo il primo appuntamento con Pioggia di ricordi, prosegue la rassegna UN MONDO DI SOGNI ANIMATI dedicata al genio e all’opera del Maestro Isao Takahata, animatore giapponese e co-fondatore dello Studio Ghibli assieme a Hayao Miyazaki e Toshio Suzuki. Dal 12 al 17 luglio a Cinecity ci sarà POM POKO, un altro dei suoi grandi capolavori, che quest’anno compie 30 anni e arriva per la prima volta su grande schermo, un film divertente ma con un grande messaggio ecologico e una riflessione importante sul rapporto tra l’uomo e la natura.

POM POKO è la storia dei Tanuki (creature mitologiche del folklore giapponese), che affrontano la distruzione del loro habitat naturale (la collina di Tama, nei pressi di Tokyo) per la costruzione di nuovi edifici. Decidono di lottare tutti insieme per tornare a preservare il loro territorio usando l’arte della trasformazione. L’animazione è vivace e sempre ricca di dettagli, spazia dal realismo a sequenze che lasciano grande respiro alla fantasia. Il film, a tratti comico, non si lascia sfuggire avventura e drammaticità, riuscendo a fare delle riflessioni su temi ambientali e sociali, come l’impatto dell’urbanizzazione intensiva e la perdita dei paesaggi naturali.

I prossimi appuntamenti sono dal 19 al 24 luglio con I MIEI VICINI YAMADA e dal 26 al 31 luglio con LA STORIA DELLA PRINCIPESSA SPLENDENTE, presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes del 2014 e candidato all’Oscar per il Miglior film d’Animazione.

Informazioni al 0376.340740 e su www.cineview.it.