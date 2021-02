PagoPA e buoni spesa: doppia interrogazione della minoranza di Schivenoglia

SCHIVENOGLIA – Doppia interrogazione da parte del gruppo d’opposizione “Territorio Comune”: nella prima i consiglieri Paolo Oppini, Giuseppe Magotti e Luca Piva chiedono quali iniziative abbia intrapreso il Comune per l’ adozione del sistema “PagoPA” e dell’applicazione “IO” e e se saranno adottati entro la scadenza del 28 febbraio stabilita per legge. Nella seconda vengono chieste precisazioni sull’erogazione dei buoni spesa e, tra l’altro, perchè l’utilizzo sia stato esteso a prodotti di prima necessità non alimentari.