Basket – Sustinente ripescato in Serie D

SUSTINENTE Una bella notizia giunge per il Basket Sustinente del presidente Paolo Zecchini. Il Comitato lombardo della Federbasket ha accettato la domanda di ripescaggio nella Serie D maschile. Dunque una notizia positiva per tutto l’ambiente. «Siamo molto contenti – dice coach Ivan Ferrari (foto) – . La scorsa stagione, quando ho avuto il roster al completo, soprattutto nella seconda fase del torneo di Serie D, la squadra ha dimostrato di essere competitiva. Ma purtroppo non riuscimmo ad evitare la retrocessione. Nel prossimo campionato vogliamo toglierci qualche soddisfazione. Non sarò io l’allenatore, ma resto comunque come tecnico della compagine femminile». In uscita Rizzi, che approda alla Negrini Quistello; e Grande, che si accasa in una compagine bresciana.