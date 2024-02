Abeo dona un nuovo strumento alla pediatria di Borgo Mantovano

MANTOVA Lo strumento, già consegnato al reparto, è stato donato da Abeo con il finanziamento di Doppio Filo. Si tratta di un umidificatore pediatrico con generatore di aria calda umidificata ad alto flusso nasale, con aggiunta di ossigeno direttamente sul dispositivo, che migliora le possibilità di cura dei bambini ricoverati con tecniche sempre meno invasive con miglioramento dell’ossigeno e ventilazione “come dimostra l’evidenza scientifica osservazionale”.

In ambito pediatrico e neonatale, gli alti flussi permettono di erogare una miscela umidificata e riscaldata di aria e ossigeno a flussi superiori al picco di flusso inspiratorio del paziente, trovando utilizzo nell’urgenza pediatrica nel trattamento della bronchiolite moderata-severa, nelle broncostruzioni e polmoniti gravi, “con una riduzione nella necessità di trasferimento del paziente in terapia intensiva neonatale o rianimazione pediatrica”.

“Siamo orgogliosi di poter continuare a supportare le pediatrie del territorio, grazie alla collaborazione con Doppio Filo – commenta il presidente Abeo Vanni Corghi – Ci sono strumenti come questo che fanno davvero la differenza nelle cure quotidiane verso i piccoli pazienti”.