Calcio Serie C – Guccione verso la quarta stagione di fila nel Mantova: un evento

MANTOVA Premesso che nel calcio è sempre meglio non dare nulla per scontato, la prossima sarà la quarta stagione di Filippo Guccione con la maglia del Mantova. Com’è noto, il contratto dell’attaccante di Bergantino si estende fino al 2024, ragion per cui le stagioni consecutive di SuperPippo in maglia biancorossa diventeranno ben cinque. Ma già il “quattro” è un bel traguardo da queste parti. Di più: un vero e proprio evento, considerando la storia recente del club di viale Te, fatta di organici allegramente rivoluzionati da un anno all’altro.

L’occasione è buona per approfondire l’argomento. Ebbene, l’ultimo giocatore del Mantova ad aver disputato almeno quattro stagioni di fila in riva al Mincio è stato Manuel Spinale, che con Mirko Bellodi divide il primato assoluto: ben 12 campionati consecutivi con la maglia dell’Acm. Manuel, che primeggia anche nella classifica dei giocatori con più presenze in biancorosso (375), è sbarcato a Mantova nel gennaio 2003 ed è rimasto fino al 2014. Nemmeno il fallimento del 2010, con precipitoso salto all’indietro dalla B alla D, lo ha indotto ad andarsene. Quasi uguale il percorso di Bellodi, approdato a Mantova nella stagione 2000-01 e rimasto fino al 2011-12. Anche lui ha scelto di rimanere nonostante il fallimento, chiudendo il ciclo in maniera a dir poco rocambolesca (ritiro annunciato a metà dell’ultima stagione, clamoroso ritorno per i play out). Al terzo posto della classifica dei “fedelissimi” c’è Nicola Lampugnani. Che, in realtà, meriterebbe il primato. Già, perchè il “Lampo” nel vivaio del Mantova vi è pure cresciuto, fino al debutto in prima squadra sul finire della stagione 1990-91. È rimasto fino al 2004-05, dunque per 15 stagioni, ma nei tre campionati tra il ’91 e il ’94 non ha totalizzato presenze, per cui la striscia che prendiamo in considerazione parte dalla stagione 1994-95 (quella successiva al fallimento Grigolo) in Eccellenza. Fino appunto al 2005, per un totale di 11. Lo stesso ragionamento vale per altri “senatori”, che hanno militato nel Mantova per tantissimi anni, ma inframmezzati: è il caso di Gaetano Caridi (12 stagioni, di cui 9 nella prima fase e 3 nella seconda); o Gabriele Graziani (10 stagioni, 8+2); o Pierangelo Avanzi (9 stagioni, 4+5).

Proseguendo nella nostra classifica, dietro a Spinale, Bellodi e Lampugnani c’è uno degli eroi del “Piccolo Brasile”: il centrocampista Renzo Longhi con 10 stagioni consecutive (dalla quarta serie alla A) tra il 1953 e il ’63. A seguire: Erardo Pezzini, Ugo Tomeazzi, Nadir Brocchi e il già citato Caridi a quota 9; Silvano Mazzi, Mattia Notari e Graziani a 8, eccetera eccetera. Sono nomi che hanno fatto la storia del Mantova. Il “nostro” Guccione è ancora lontano dai loro primati. Ma, come si dice, la strada è tracciata. Lo prenda come augurio.