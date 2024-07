Partiti i lavori a Porto di manutenzione delle aree pubbliche

PORTO – Amministrazione Salvarani al lavoro per garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini.

In questi giorni, ottemperando così alle richieste e alle segnalazioni dei residenti, il Comune di Porto Mantovano ha proceduto a rimuovere alcune piante pericolose che rappresentavano un rischio per l’incolumità pubblica. «Questi alberi – fa notare la neosindaca Maria Paola Salvarani – erano purtroppo compromessi da malattie o danni strutturali che potevano causare cadute improvvise, mettendo in pericolo i ragazzi che giocano in quell’area ma anche gli stessi passanti e le vetture parcheggiate. La decisione, seppur difficile, è stata presa proprio per prevenire incidenti e tutelare la sicurezza di tutti».

Nel ricordare l’importanza di utilizzare correttamente le attrezzature pubblica, la prima cittadina ha fatto transennare la struttura del parco giochi inclusivo di Ca’ Rossa, nota come “Petalo”, al fine di effettuare le manutenzioni necessarie.

«Gli interventi in corso riguardano la riparazione dei giochi per bambini, delle panchine e dei percorsi pedonali, con l’obiettivo di restituire alla comunità uno spazio verde accogliente e sicuro – prosegue la sindaca Salvarani parlando dei vari lavori in corso nel territorio comunale -. Altro intervento non secondario è la risoluzione del guasto che causava una significativa perdita d’acqua in piazza della Resistenza, problema che oltre comportare lo spreco di una risorsa preziosa rischiava di compromette anche l’efficienza del servizio idrico. Ad ogni modo siamo ormai prossimi alla risoluzione della magagna, a conferma che il nostro impegno per una Porto Mantovano più sicura e vivibile sarà costante. Contiamo comunque sulla collaborazione dei cittadini per mantenere e migliorare gli spazi pubblici, promuovendo comportamenti responsabili e rispettosi dell’ambiente e delle infrastrutture comuni». (ma.vin)