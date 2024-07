La raccolta differenziata supera il 90%: San Giorgio Bigarello è tra i “Comuni Ricicloni”

SAN GIORGIO BIGARELLO – L’impegno nella raccolta differenziata premia ancora una volta San Giorgio Bigarello che è stato inserito nei “Comuni ricicloni 2024”, il riconoscimento promosso da Legambiente e patrocinato dal Ministero dell’Ambiente per riconoscere gli sforzi e gli obiettivi raggiunti da comunità locali, amministratori e cittadini, che hanno ottenuto i migliori risultati nella gestione dei rifiuti.

«Riteniamo che la transizione ecologica debba passare dai territori – spiega il sindaco Davide Dal Bosco che con la vice Federica Nota è stato ospite dell’Ecoforum di Roma -. Questo premio è la conferma che il lavoro in questo ambito è sulla strada giusta. Tra i nostri prossimi obiettivi: l’efficientamento energetico delle sedi amministrative, l’ammodernamento delle attuali “piazzette” ecologiche presenti sul territorio, al fine di renderle sempre più funzionali per i cittadini e conformi alle richieste di normativa, nonché il monitoraggio costante dell’abbandono dei rifiuti».

La percentuale di raccolta differenziata riferita al 2023 a San Giorgio Bigarello è stata del 90,27% e i dati dei primi mesi del 2024 confermano questo ottimo dato, raggiungendo il 90,71%.