Basket A2 – La Giga ricarica per la Staff: “A Pistoia sarà battaglia”

Mantova Dopo aver espugnato il parquet di Nardò nell’ormai “lontano” 16 ottobre, la Staff ha finalmente esaurito la pausa forzata da motivi extra cestistici e ritorna a respirare l’atmosfera della vigilia di un match di campionato. Ancora in trasferta, questa volta al PalaCarrara di Pistoia: davanti una delle corazzate del girone. Pistoia ha un record di cinque vittorie e una sconfitta, e tre di questi successi per altro senza fare troppi complimenti: +30 su Ravenna, +22 su Ferrara e +19 su Cividale. Non sarebbe un avversario facile in condizioni normali, a maggior ragione dopo una sosta di venti giorni nella quale gli Stings sono stati costretti a “raffreddare” il ritmo partita, per questo la squadra di coach Valli è chiamata a una prestazione di altissimo livello per cercare di tenere testa ai toscani.

«Purtroppo queste tre settimane di stop ci hanno tolto un po’ di ritmo – dichiara l’ala degli Stings, Giga Janelidze – prima della pausa eravamo reduci da due vittorie nelle prime tre partite ed eravamo molto in forma. In ogni caso, ci siamo allenati con grande intensità per prepararci a dovere in vista di Pistoia. Giocare al PalaCarrara non è mai facile, è un campo caldo. Pistoia ha una squadra di grande talento e profondità, ci aspetta una gara punto a punto. Dovremo rimanere concentrati per tutti i 40 minuti e provare a fare il colpo».

Sull’altro versante, l’esterno Zach Copeland è determinato a trascinare la sua squadra. «Quando sono arrivato non ero al 100%, però mi sono allenato duramente in questi giorni e devo dire che ora mi sento abbastanza bene – afferma – a Pistoia ho trovato un roster talentuoso, un gruppo unito e un coach che è stato molto paziente nello spiegarmi tutto ciò che si aspetta da me, già a partire dalla sfida di domenica. Sono pronto a fare tutto quello che mi viene chiesto: le mie armi migliori sono l’intensità difensiva e il tiro da fuori, ma in generale voglio portare il mio contributo in ogni frangente».

Buone notizie in casa Stings, perché nel roster di coach Valli torna tra i convocati il play Matteo Palermo reduce da un’infiammazione al tendine d’Achille che l’ha tenuto fermo per due mesi.