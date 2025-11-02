Per le scuole 100mila euro in più rispetto al 2024

PegognagaApprovato a Pegognaga dalla sola maggioranza il Piano Diritto allo Studio, il cui investimento dai 183.350 euro dello scorso anno è salito a 284.455. La minoranza invece si è astenuta ritenendolo carente di chiarezza in alcuni punti. In particolare nell’ambito dell’educazione alla politica, Manuela Tirelli, assessore all’istruzione ne ha rimarcato gli aspetti salienti: 572 le unità della popolazione scolastica, 4 in più dello scorso anno. Risultato derivante da 28 alunni in più nella primaria e 14 in meno nella secondaria di primo grado. Sono invece 111 in più, rispetto allo scorso anno, gli utenti la mensa scolastica, nella quale le diete sanitarie ed etico-religiose costituiscono il 18%.

Sono praticate agevolazioni tariffarie: dote scuola e sport con l’aiuto economico di Regione Lombardia; bonus Nido con Inps e Nido Gratis Plus da Regione Lombardia. Fondamentali anche i supporti dei servizi gestiti dall’azienda autonoma Socialis per nuclei familiari in difficoltà, quelli burocratici praticati dall’ufficio scuola e il coordinamento pedagogico nella fascia d’età 0-6 anni. E’ attivo a Pegognaga un Comitato locale apposito composto da figure politico-amministrative, educative e genitoriali finalizzato a dare esecuzione alle linee d’indirizzo del Coordinamento Pedagogico Territoriale.

Molteplici e diversificati i progetti integranti l’offerta formativa sia per la primaria che per la secondaria. Per quest’ultima sono attivi progetti di primo piano per la sensibilizzazione contro il bullismo e cyberbullismo. Molti pure i progetti realizzati al Centro Culturale con la prestazione delle operatrici dello stesso centro. Nell’ambito del trasporto scolastico e dei viaggi istruttivi, sono attivi il servizio sorveglianza sullo scuolabus e il trasporto gratuito effettuato dai volontari di Gruppo Presenza per disabili frequentanti secondarie di secondo grado di Suzzara e Gonzaga.

Riccardo Lonardi