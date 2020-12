Picchia la ex moglie davanti ai figli: arrestato un 44enne

POGGIO RUSCO – Ubriaco si era recato a casa della ex moglie sfondando la porta d’ingresso e iniziando malmenarla con una cintura: la prontezza di spirito dell’operatore del 112 – che aveva compreso, nonostante la telefonata disturbata, la gravità della situazione, inviando una pattuglia, ha permesso di bloccare e arrestare l’uomo prima che la situazione diventasse ancora più grave. Ora l’uomo dovrà rispondere di lesioni personali e maltrattamenti in famiglia: aperta anche la procedura “Codice Rosso”.

L’arrestato è un 44enne di nazionalità marocchina che, qualche tempo fa, si era separato dalla moglie – da cui aveva avuto due figli – lasciando la casa dove vivevano a Poggio Rusco: nella notte tra sabato e domenica, in gravissimo stato di ubriachezza, l’uomo si è recato a casa della ex moglie sfondando a spintoni e calci la porta d’ingresso. La donna ha provato a chiamare il 112 con il cellulare ma la linea continuava a cadere; tuttavia il carabiniere che si trovava al centralino aveva compreso subito la gravità della situazione e recuperando il numero da cui era arrivata la chiamata era riuscito a risalire all’indirizzo del domicilio della donna inviando subito una pattuglia. I militari, giunti sul posto, coglievano sul fatto il 44enne che, mentre gli stessi figlioletti cercavano di frapporsi tra lui e la ex moglie, la colpiva ripetutamente con una cintura. Bloccato, arrestato e trasferito al carcere di Mantova, per lui – risultato incensurato – ci sarà oggi l’udienza di convalida dell’arresto. Sotto shock la donna, per un puro caso le lesioni da lei riportate non sarebbero gravi.