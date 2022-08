Più spazi: ad Asola cambiano le piazze Mangeri e Diaz

ASOLA – Il Comune svolge un ruolo commerciale, sanitario e culturale nell’ambito del territorio asolano ed è intenzionato a procedere al reperimento di nuovi posti auto nel centro storico, da mettere a disposizione dei propri cittadini.

Per questo l’esecutivo ha affidato al responsabile dell’area servizi alla città e urbanistica l’incarico di predisporre la realizzazione dell’ampliamento dell’area di parcheggio in piazzale Mangeri, prevedendo la rimozione della fermata autobus ormai dismessa da diversi anni, per la realizzazione di posti auto lungo il lato destro della via XXIV Maggio, mediante la predisposizione di una nuova idonea segnaletica orizzontale e verticale.

È intenzione dell’amministrazione comunale procedere anche alla riqualificazione dell’attuale piazza Diaz con l’eliminazione dei tre stalli di sosta attualmente presenti, prevedendo l’abbattimento delle barriere architettoniche e rendendo tale piazza adatta a diverse funzioni quali area mercatale aggiuntiva, area per eventi culturali, punto di ritrovo per la cittadinanza e spazio fruibile di collegamento tra le varie attività commerciali e servizi. Allo studio anche la riqualificazione della viabilità e della pavimentazione della centrale via Garibaldi nella zona antistante la cattedrale di Sant’Andrea e il Museo civico Bellini con l’eliminazione dei posti auto attualmente presenti e di via Battisti e vicolo Curvo. Per le due piazze, insomma, nelle prossime settimane sono previsti ampliamenti e nuove funzioni.