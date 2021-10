Conca di navigazione di Governolo, interventi e regole per il passaggio

GOVERNOLO Visto il permanere della situazione di criticità nell’effettuare le operazioni di svaso della vasca, per problemi di infiltrazioni nella platea, AIPO comunica che il transito per la conca di Governolo dal 5 ottobre 2021 è così regolato:

Navi passeggeri

– transito CONSENTITO in SALITA, con condizioni di livelli del Mincio superiori a 11.00 m slm (misurati all’idrometro di valle della conca stessa);

– transito CONSENTITO in DISCESA solo con livelli idrometrici del Mincio superiori a 11.30 m slm (misurati all’idrometro di valle della conca stessa).

Imbarcazioni da diporto

Con livelli del Mincio superiori a 11.30 m slm (misurati all’idrometro di valle della conca stessa) verrà effettuata una concata in discesa, seguita da una in salita, nei seguenti orari (feriali e festivi): 8,00 – 14.30 – 18.00

Si ricorda che le conche di Valdaro e di San Leone sono aperte al traffico.

Obiettivo di AIPo è avere la conca di Governolo di nuovo funzionante entro la primavera del 2022.

Durante gli ultimi sopralluoghi, AIPo ha valutato un percorso per rimettere in funzione la conca in modo stabile e sicuro.

In prima battuta verrà avviato un piano di indagine che approfondisca lo stato del manufatto sotto tutti i punti di vista.

Occorrerà approfondire bene la conoscenza del sottosuolo, allargando il campo di indagine anche al sostegno del Mincio ed al comportamento della falda nell’intorno della conca.

Si faranno anche prove sui materiali che compongono le opere strutturali, per verificarne la consistenza, tenuto conto che l’opera ha ormai un secolo di vita. Sarà indispensabile compiere un rilievo accurato delle opere civili fuori terra, così da poter valutare l’entità di eventuali spostamenti o cedimenti. Verrà quindi approntato un piano di monitoraggio e telerilevamento che possa proseguire nel tempo, così da poter avere un quadro sempre aggiornato di eventuali anomalie nelle parti strutturali