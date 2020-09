Poggio Rusco – Pulizia straordinaria dei portici in centro

POGGIO RUSCO Un intervento per migliorare ulteriormente il decoro del paese di Poggio Rusco: come ricordato ieri dal vicesindaco David Canossa, tra giovedì e venerdì «è stata eseguita da una ditta specializzata, una pulizia particolare di tutti i portici del nostro paese. È stata precedentemente “soffiata” tutta la pavimentazione interessata, con un’operazione meccanica si è cercato di esportare il maggior numero di chewing-gum presenti a terra, si è proceduti con il lavaggio attraverso una macchina lavasciuga, utilizzando un detergente alcalino e infine è stato effettuato un trattamento sanificante e sbiancante al basamento di tutte le colonne. Un’operazione importante, per cercare di mantenere più pulita e decorosa la nostra “Poggio”. Abbiamo una grande peculiarità come paese, avendo così tanti portici. Cerchiamo di rispettare tutti piccole regole, per mantenerli più puliti e vivere tutti meglio».