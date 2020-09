Volley Serie B maschile – Il Gabbiano si mette subito in evidenza

CERESE Il Gabbiano parte con il piede giusto. Come primo allenamento congiunto di questa nuova stagione, in casa Top Team sono tutti soddisfatti: 4-1 il risultato finale (16-25, 25-13, 25-16, 25-19, 15-9) contro il Wimore Energy Parma di coach Alberto Raho. «Dopo i quattro set, ne abbiamo fatto uno ulteriore – spiega il ds Nicola Mazzonelli – Direi che è andata bene. I presupposti sono più che buoni, visto che abbiamo affrontato una squadra di livello che punta in alto nel suo girone. Siamo contenti». Nel Top Team non hanno giocato Sasdelli, Bigarelli e Cordani. Il regista da qualche giorno è alla prese con un virus. Il tampone effettuato ha escluso fortunatamente problemi legati al Coronavirus. Rientrerà al lavoro già lunedì, come ha spiegato il ds, e quindi dovrebbe tornare anche in squadra. L’opposto invece ha un guaio alla caviglia. Cordani ha qualche piccolo acciacco, ma nulla di complicato e per questo è stato tenuto a riposo. Ricordiamo che i due sestetti non saranno avversari in campionato: girone C per il Top Team, E per il Parma, che ha rilevato i diritti del Busseto, e puntando forte sui vari Magnani, ex Top Team, Miselli, Grassano e Rodella, ha grandi ambizioni in campionato. Giovedì prossimo a Parma è in programma la sfida di ritorno: dev’essere ancora deciso però in quale impianto. Le prossime sfide per i biancazzurri saranno venerdì 2 ottobre a Cerese con il Moma Anderlini Modena, altro sestetto di serie B, e sabato 10 a Trento contro il Trentino che milita in serie A3. Giovedì 15 a Cerese, e il 22 o 23 a Monticelli d’Ongina, si terrà il doppio test contro la quotata Canottieri Ongina.