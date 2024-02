Bit Milano al via, Santanchè “L’Italia ha tanti tesori da promuovere”

MILANO (ITALPRESS) – Ha preso il via l’edizione 2024 di BIT – Borsa Internazionale del Turismo, che fino a martedì accoglie all’Allianz MiCo di Milano i viaggiatori e gli operatori della Travel Industry di tutto il mondo, per accendere i riflettori sulle novità del settore a livello globale ed offrire una piattaforma unica di promozione del prodotto turistico internazionale. Bit Milano ha confermato e ampliato la sua vocazione internazionale ospitando, durante l’inaugurazione con il ministro del Turismo italiano Daniela Santanchè, i ministri e i viceministri del Turismo di Paesi come Gambia, Hamat Nk Bah, Cuba, Maria De Carmen Orellana, Uruguay, Remo Monzeglio. Assieme a loro, gli Ambasciatori di Egitto, Cuba, Malesia e oltre 35 Consoli Generali dai Paesi di tutto il mondo, affiancati dalle Istituzioni italiane, Regionali e locali.Il turismo “è un volano importantissimo per la nostra nazione. Perchè oltre al 13 per cento del Pil quest’anno ha anche collaborato per aumentare i posti di lavoro. Soprattutto quelli femminili perchè – ha sottolineato Santanchè – di quel mezzo milione di lavoratori che ci sono stati in più come assunzioni quest’anno, circa 100mila sono state per il settore del turismo e molte donne”. Il ministro ha effettuato un giro d’onore della manifestazione inaugurando lo stand ENIT alla presenza dell’amministratore delegato dell’Ente Nazionale Italiano del Turismo, Ivana Jelinic. Ha quindi partecipato all’inaugurazione del Villaggio Thermalia e alla Cerimonia nazionale di assegnazione delle Bandiere Arancioni Touring per il triennio 24/26. Successivamente Santanchè è intervenuta al lancio dell’Iniziativa “Scopri l’Italia che non Sapevi – Viaggio Italiano”, piano di promozione turistica congiunto delle regioni italiane, del Ministero del Turismo, Commissione Politiche per il Turismo ed ENIT, presso lo stand della Regione Umbria.Tutte le regioni hanno messo in mostra le proprie eccellenze alla Bit inaugurando i propri stand. “La Bit è una splendida vetrina internazionale per le eccellenze regionali che la nostra nazione può offrire in ambito turistico. Tanti tesori che dobbiamo imparare a promuovere di più e meglio”, ha concluso Santanchè.

(ITALPRESS).